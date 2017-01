Inwoners Sleen boos op gemeente: 'Deze stoepen zijn waardeloos'

De 83-jarige Fini Wassen trotseert de hoge stoep (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

SLEEN - In een aantal straten van Sleen groeit de onvrede over de reconstructie, waarbij de gemeente de stoepranden heeft aangepakt. "Ze zijn veel te hoog, het is waardeloos", zegt Harmien Keep.

Vooral voor de oudere bewoners van de Lottingstraat zijn de nieuwe stoepranden een ergenis. "Ik loop met een rollator. Als ik de stoep op of af wil, dan moet ik de rollator optillen. Dat is lastig, zeker als ik boodschappen heb gehaald", zegt de 83-jarige Fini Wassen.



Onbegrijpelijk

Buurtbewoner Miny Bos vindt het onbegrijpelijk. "De gemeente wil dat mensen langer thuis wonen. Op deze manier maken ze dat onmogelijk." In de buurt zijn al handtekeningen ingezameld en naar de gemeente gestuurd. Keep: "Maar het helpt niks. En als je belt, wordt je arrogant behandeld en krijg je te horen dat Sleners zeurders zijn."



De bewoners willen dat de stoepen weer vlak worden, net als voor de reconstructie. Of dat gaat gebeuren is onzeker. Wethouder Jeroen Huizing van de gemeente Coevorden vindt het allemaal wel meevallen. Een aantal raadsfracties heeft inmiddels wel aangekondigd zelf de situatie te willen bekijken.

Door: Steven Stegen