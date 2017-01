A28 bij De Wijk dicht door ongeluk

Het ongeluk veroorzaakte een file (foto: Persbureau Meter) De auto sloeg over de kop (foto: Persbureau Meter)

DE WIJK - De A28 bij De Wijk is momenteel dicht door een ongeluk. Een auto is over de kop geslagen en blokkeert de weg.

Het gaat om de rechterrijstrook tussen afrit Nieuw Leusden en De Wijk, meldt de ANWB. Op dit moment bedraagt de vertraging meer dan 35 minuten.



Over de oorzaak van het ongeluk is op dit moment nog niets bekend.