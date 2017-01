Fietser gewond door aanrijding in Hoogeven

De fietser is met lichte verwondingen meegenomen door de ambulance (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Een fietser is vandaag gewond geraakt na een botsing met een auto.

Het ongeluk gebeurde aan het einde van de middag op de rotonde bij de Industrieweg in Hoogeveen. De vrouw op de fiets kwam in botsing met een auto. Hoe dat precies gebeurd is, is niet bekend.



De fietser is met lichte verwondingen door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.