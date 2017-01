Opvallende transfer: spits ACV verkast naar vv Hoogeveen

Saber Hendriks (foto Bennie de Boer/website ACV)

VOETBAL - Saber Hendriks verruilt na dit seizoen ACV voor vv Hoogeveen. De spits, met vijf treffers topscorer van de Asser hoofdklasser, wordt bij de zondageersteklasser herenigd met hoofdtrainer Nico Haak.

Haak, die na de zomer de nieuwe hoofdtrainer wordt van Hoogeveen, was van 2014 tot afgelopen zomer ook al trainer van Hendriks bij vv Emmen.



De 24-jarige aanvaller begon zijn voetballoopbaan in de jeugd vv Klazienaveen en bij de club speelde hij vier seizoenen in de hoofdmacht.



Opvallend

De keuze van Hendriks is opvallend, want ACV staat bovenaan in de zaterdaghoofdklasse B en mag door het winnen van de 1e periodetitel sowieso strijden voor promotie naar de 3e divisie, terwijl Hoogeveen op de 2e plek staat in de 1e klasse F van het zondagvoetbal.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden