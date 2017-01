Meer dan tweehonderd pornoverslaafden kandidaat voor onderzoek UMCG

GRONINGEN - Er hebben zich 250 pornoverslaafden bij het Universitair Medisch Centrum in Groningen gemeld voor een onderzoek naar verslavingsgevoeligheid.

In totaal zoekt het UMCG veertien pornoverslaafden, meldt RTV Noord . De onderzoekers gaan nu bekijken of de verslaafden die zich hebben gemeld voldoen aan de eisen.Voor het onderzoek hanteert het UMCG een lijst met veertien vragen over de impact van het kijkgedrag. Als hieruit blijkt dat de kandidaat in zijn sociale leven of op het werk problemen ondervindt door zijn pornohonger, dan is er volgens onderzoeker Gilles Stormezand sprake van een verslaving.De onderzoekers zijn al maanden bezig om verslaafden te vinden. "Maar dit blijkt lastig. Er zijn maar weinig mensen die zich melden met een verslaving", zegt Stormezand. Daar lijkt nu verandering in te zijn gekomen.