Boeren in Emmen klem door ontbreken geurbeleid

Emmen heeft geen beleid op het gebied van stankoverlast (foto: RTV Drenthe / Joris Barske)

EMMEN - LTO Noord en de VVD willen zo snel mogelijk dat er geurbeleid komt voor de gemeente Emmen.

Op dit moment heeft de gemeente dat niet.



Door het ontbreken van geurbeleid komen meer dan twintig boeren klem te zitten, vertelt Jan Bloemerts van LTO Noord.



Eigen regelgeving

Volgens Bloemerts bestaat er landelijk beleid als het gaat om overlast door geur. De gemeente Emmen wil echter van de landelijke norm afwijken en zelf bepalen hoe ver een boerderij bijvoorbeeld van bebouwing af moet komen te staan in verband met stankoverlast. "Daar loopt het nu op spaak", vertelt Bloemerts. Volgens hem zit er geen schot in de zaak.



Emmen is volgens Bloemerts wel een uitzondering op de regel. De meeste gemeenten houden zich aan het landelijke beleid, maar het staat ze vrij om er vanaf te wijken.



Geen uitbreiding mogelijk

Als boeren willen uitbreiden moet er een omgevingsvergunning afgegeven worden. "Als er geen omgevingsvergunning wordt afgegeven, betekent het dat je niet kunt uitbreiden", vertelt Bloemerts. Maar om een omgevingsvergunning te krijgen moeten er ook gekeken worden naar de wet- en regelgeving op het gebied van stankoverlast. Omdat die er op dit moment niet is, krijgen boeren geen omgevingsvergunning en kunnen dus niet uitbreiden.



Oplossing

Bloemerts vertelt Emmen zich ook aan het landelijke beleid kan houden, omdat dat duidelijk is. Daarnaast heeft de VVD vragen gesteld aan de gemeente vertelt Bloemerts. "Het lijkt mij in eerste instantie dat er nu antwoord moet komen op de vragen zoals de VVD-fractie die gesteld heeft. En dat wij dan zo constructief mogelijk weer schot in in de zaak weten te krijgen."