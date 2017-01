Appartementen op verpauperd gebied Westerstraat Emmen

De appartementen moeten tegenover de bestaande winkels aan de Westerstraat komen (foto: Google Streetview)

EMMEN - Er komen appartementen op het verpauperde gedeelte van de Westerstraat in Emmen. De nieuwe woningen komen tegenover wereldrestaurant Puur en de Action.

De Westerstraat is al lange tijd een discussiepunt in de nieuwe centrumvisie die de gemeente ontwikkelt.



Westerstraat

Aan de Westerstraat gaat mogelijk het een en ander veranderen. Zo is er sprake van dat een aantal winkels, zoals de Op=Op en Action van plek ruilen met de bibliotheek aan het Noorderplein. "We naderen nu het einde als het gaat om het opstellen van de centrumvisie", legde wethouder René van der Weide uit. Hij noemt de Westerstraat als een van de discussiepunten.



Volgens wethouder Van der Weide past die verhuizing van de bibliotheek prima in de plannen die de gemeente aan het opstellen is in samenspraak met ondernemersvereniging Emmen Vlinderstad. "In de conceptfase daarvan is de Westerstraat nu aangemerkt tot gemengd gebied en behoort het niet tot het kernwinkelgebied."



Verpauperd

De gemeente wil vooral grote winkelketens richting het kernwinkelgebied halen. De appartementen zijn van de hand van projectontwikkelaar Peter van Dijk en moeten het verpauperde gedeelte aan de Westerstraat weer aantrekkelijk maken.



De definitieve centrumvisie van de gemeente wordt begin dit voorjaar verwacht.

Door: Ronald Oostingh Correctie melden