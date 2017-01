Boeren Emmen kunnen geurbeleid eind januari verwachten

EMMEN - Boeren die in de problemen komen door het ontbreken van een geurbeleid in de gemeente Emmen krijgen eind deze maand meer duidelijkheid.

Wethouder René van der Weide beloofde dat vanavond tijdens de raadsvergadering.De VVD en LTO Noord trokken vandaag aan de bel omdat een twintigtal boeren in de gemeente in de problemen zou komen door het ontbreken van een geurbeleid. In zo'n beleid staan bijvoorbeeld afspraken over hoever een boerderij van bebouwing af moet staan. Hier zijn landelijke normen voor, maar de gemeente Emmen wil dit zelf bepalen.In 2013, in de zogenoemde milieuagenda van de gemeente, zou al zijn afgesproken dat er een geurbeleid zou komen. "Nu vier jaar later is er nog steeds geen geurbeleid", klaagde VVD-fractievoorzitter Johan Scheltens vanavond in de raad. "De boeren kunnen zo geen kant op."Wethouder René van der Weide gaf aan dat de gemeente druk bezig is, maar dat er wat vertraging is opgelopen: "We doen dit samen met een adviesbureau. Arcadis heeft aanvullend onderzoek uitgevoerd om te kijken welke ruimte nog meer mogelijk is, ook om mogelijkheden te bieden voor de melkveehouderij."Volgens Van der Weide komt Arcadis eind januari met een concept geurvisie en geurverordening. Daarna zullen er twee informatie-avonden volgen waarbij zowel de raad als inwoners hun zegje kunnen doen.