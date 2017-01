Schuldeisers leggen beslag op Sensor City in Assen

ASSEN - Schuldeisers hebben beslag gelegd op Sensor City in Assen. Dat meldde voorzitter Rob Goossens van de Raad van Toezicht van Sensor City vanavond in de raad van Assen.

Volgens Goossens zit het bedrijf in sensortechnologie dicht tegen een faillissement aan. "We zijn met een laatste poging bezig om de boel te redden en het meetnetwerk in de stad te behouden. Maar dat is heel lastig, want we kunnen niet linksom of rechtsom."Rob Goossens wil niet zeggen wie de schuldeisers zijn. Hij hoopt dat hij binnen twee weken een oplossing heeft voor de problemen. Sensor City heeft een tekort van 800.000 euro. Het bedrijf vroeg de gemeente Assen vergeefs om een overbruggingskrediet.Vorige week werd beslag gelegd op alle bezittingen van het bedrijf. Daaronder valt ook het meetnetwerk van sensoren langs de wegen in de stad en van de parkeergarages.De financiële problemen bij het bedrijf zijn onder meer ontstaan door een fors tegenvallende subsidie. Ook kan het bedrijf maar moeilijk geld loskrijgen bij bedrijven, voor de ontwikkeling van sensorprojecten.De raad van Assen houdt vanavond een rondetafelgesprek met bedrijven en onderwijsinstellingen die betrokken zijn bij het in problemen verkerende Sensor Cluster in Assen. Daaronder valt ook het instituut INCAS3, dat eind vorig jaar al failliet ging.