'Extra geld voor internet op scholen is een doekje voor het bloeden'

DEN HAAG - De 5,5 miljoen euro die de regering heeft toegezegd voor het verbeteren van internet op scholen is volgens de VO-raad een "doekje voor het bloeden."

Dat is de eerste reactie van de VO-raad , de koepelorganisatie voor middelbare scholen, namens het voortgezet onderwijs.In Drenthe gaat het om ten minste 36 scholen met geen of slecht internet. In heel Nederland hebben achthonderd scholen nog een ouderwetse, langzame internetverbinding. Daardoor kunnen de scholen maar moeilijk gebruik maken van snelle computers en andere digitale leermiddelen.Het toegezegde geld is volgens het voortgezet onderwijs veel te weinig. Volgens de VO-raad is eerder al berekend dat er minstens 65 miljoen euro nodig is om alle basis- en middelbare scholen te voorzien van snel internet. Voor bijkomende wifi-voorzieningen is nog eens een investering van 23 miljoen euro nodig, aldus de raad.Het primair onderwijs, verenigd in de PO-raad, noemt de toezegging een "erkenning van de problemen en een "eerste goede stap". Tegelijkertijd waarschuwt de raad dat 6 op de 10 basisscholen op dit moment geen goed internet hebben. Binnen enkele jaren worden 900.000 leerlingen daar de dupe van, volgens de raad.