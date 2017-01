Spanningsdip legt Assen even plat

De spanningsdip legde enkele seconden het netwerk in en om Assen plat (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - In Assen was zojuist een stroomstoring. De storing legde enkele seconden een groot deel van Assen en omgeving plat.

Netbeheerder Enexis is bezig om de storing te verhelpen.



Wat de oorzaak van de spanningsdip is, is nog niet bekend.