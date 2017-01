Brand in kledingcontainer in Zuidlaren

ZUIDLAREN - Er woedde vanavond een containerbrand in een kledingcontainer bij de tennisclub in Zuidlaren.

Dat meldt Buurtpreventie Zuidlaren.De brandweer wist de brand vlot te blussen. De kledingcontainer werd gebruikt om kleding in te zamelen voor het goede doel.Hoe het vuur in de container is ontstaan, is onduidelijk.