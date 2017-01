FC Emmen-trainer: We mogen niet teveel averij meer oplopen

VOETBAL - Nande Wielink start morgen in het thuisduel van FC Emmen tegen Jong PSV in de basis. De jonge Hoogevener vervangt de geschorste Josimar Lima in het hart van de verdediging.

Dennis Telgenkamp keert weer terug onder de lat, nadat hij vorige week het uitduel tegen RKC nog moest missen vanwege ziekte. "Daar was absoluut geen twijfel over, hoewel Wieger Sietsma hem vorige week prima verving", aldus Dick Lukkien.FC Emmen staat op dit moment op de 13e plaats in de Jupiler League, met 28 punten uit 21 duels. Die huidige plek geeft aan het einde van de rit geen recht op het spelen van de play-offs. Zoals het nu lijkt moet FC Emmen daarvoor bij de beste 11 ploegen eindigen. Op de elfde plek staat nu FC Eindhoven. De Brabantse ploeg heeft vier punten meer behaald dan FC Emmen. Lukkkien: "Het is dan ook zaak om niet teveel averij meer op te lopen."Jong PSV is na een zeer sterke seizoenstart afgezakt naar de 8e plaats in de Jupiler League met 33 punten uit 21 wedstrijden. De beloften van de landskampioen hadden in Sam Lammers een speler die wekelijks scoorde in de maanden augustus en september, maar de productie van de spits stokt al weken. Daarnaast is Jordy de Wijs onlangs uitgeleend aan Excelsior en haalde hoofdtrainer Philip Cocu diverse talenten bij bij de hoofdmacht, waarmee het verval grotendeels verklaard is.FC Emmen speelde na de winterstop twee keer gelijk. Thuis tegen Jong Ajax bleef het 0-0 en vorige week werd in Waalwijk met 1-1 gelijkgespeeld. "Ik vind dat we prima uit de winterstop zijn gekomen. De ploeg oogt gretig en energiek. Waarom dat in de maand december wat minder was? Dat heeft te maken met de spelers die we moesten inpassen. Cas Peters en Josimar Lima hebben de voorbereiding gemist en bleken eind november toch wel wat opgebrand. Datzelfde gold voor jonge spelers, zoals Issa Kallon en Nick Bakker, die voor het eerst zoveel wedstrijden achter elkaar op dit niveau spelen. Voor hen is de winterstop wel even goed geweest."Lukkien is ook zeer te spreken over de spelers die buiten de basiself vallen. "Absoluut. De concurrentie neemt wat dat betreft ook zeker toe. Met name Oguzhan Türk en Youri Loen staan op de deur te bonken. Dat is alleen maar goed natuurlijk, want een goede concurrentiestrijd maakt ons alleen maar sterker.Telgenkamp; Bakker, Siekman, Wielink, Klok; Olijve, Bos, Mannes, Kallon; Krohne en Peters.FC Emmen - Jong PSV begint om 20.00 uur en is live te volgen. Dat kan via Radio Drenthe of via de liveblog op deze site.