Bedrijven en onderwijsinstellingen: 'Niet stoppen met Sensor City'

ASSEN - Ook al valt alles tegen, Assen moet beslist niet stoppen met het sensorcluster want dat is weggegooid geld. Dat adviseren betrokken bedrijven en onderwijsinstellingen de Asser politiek.

Ze zaten in het rondetafelgesprek , dat de Asser raad hield over de toekomst van Assen als Sensor City. Aanleiding zijn de problemen binnen het sensorcluster in Assen, met een failliet INCAS3 en het bijna failliete sensorbedrijf Sensor City. Het bedrijf heeft een tekort van acht ton, en schuldeisers hebben inmiddels beslag gelegd.Bedrijven en onderwijsinstellingen die bij het sensorcluster betrokken zijn erkennen dat er de afgelopen jaren zaken fout zijn gegaan. Zo was er geen goede samenwerking en ontbrak het aan sturing. Maar ze zijn ervan overtuigd dat sensortechnologie 'de toekomst' heeft en daar moet volgens hen zeker nog de komende jaren blijvend in geïnvesteerd worden."Ik begrijp dat het allemaal tegenvalt, maar nu de stekker eruit trekken, terwijl het al zoveel geld heeft gekost, dat is zonde. Dan gooi je alles zomaar weg. Dan ligt er een meetnetwerk van sensoren rond de stad, waar je niks meer mee doet terwijl er zoveel projecten mogelijk zijn", zegt Albert Bruins Slot, voorzitter van het College van Bestuur van het Drenthe College.Bruins Slot ziet vooral kansen voor kleinschalige projecten, in samenwerking met zijn mbo-opleiding, op het gebied van sensortoepassingen in de zorg en mobiliteit. "Ik zie dat wij als Drenthe College op dit moment via het sensorcluster heel snel verbinding krijgen met allerlei bedrijven en instellingen om nieuwe, innovatieve producten tot stand te brengen."Soms moet je accepteren wat er geweest is, en vooral kijken hoe je verder kunt."Ook voorzitter Henk Pijlman van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool ziet toekomst voor het Sensor Cluster in Assen. "Ik snap dat het een lastig besluit is voor de gemeenteraad. Maar als je nu stopt, ben je alles kwijt. Je zult toch het meetnetwerk overeind moeten houden, om nieuwe projecten te doen met geïnteresseerde bedrijven."Pijlman geeft toe dat het Sensor Cluster niet is geworden, wat iedereen ervan had gehoopt. "Maar om nu totaal te stoppen, dan gooi je alles weg. Dan ligt er een nutteloos netwerk in de grond, waar flink in geïnvesteerd is. Je moet een oplossing zien te vinden waarbij je behoudt wat er is, en ondertussen meer activiteiten regelt."Een goed voorbeeld van een zinvol project waar toekomst in zit, is volgens Pijlman een project van de BAM. Die zou met sensoren de staat van het riool willen meten en controleren. "Dat scheelt misschien heel wat geld aan onderhoudskosten", aldus Pijlman.De Hanzehogeschool is vanaf het begin betrokken bij Sensor City, omdat de hogeschool in Assen een opleidingsinstituut in sensortechnologie heeft. De hbo-studie valt onder het sensorcluster, maar trekt nog altijd te weinig studenten. Die zijn moeilijk naar Assen te halen, ondanks een dure marketingscampagne in het buitenland. De stad zou niet aantrekkelijk genoeg zijn, mede doordat er geen goede studentenhuisvesting is.Pijlman hoopt dat de gemeenteraad volgende maand beslist de sensortechnologie in de provinciehoofdstad nog een nieuwe kans te geven.