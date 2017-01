Raadslid Noordenveld onder vuur: 'Ik word aan de schandpaal genageld'

RODEN - CDA-raadslid Harm Holman van Noordenveld ligt onder vuur. Lijst Groen Noordenveld (LGN) twijfelt aan zijn integriteit.

Lijst Groen Noordenveld kaart de integriteit aan, omdat Holman ineens geen agrarische grond meer huurde van een projectontwikkelaar zoals afgesproken, maar van de gemeente. Een raadslid mag geen grond van de gemeente huren, tenzij het raadslid toestemming heeft van gedeputeerde staten.Holman voelt zich ten onrechte aan de schandpaal genageld. "Ik ben ongelofelijk boos en voel me belazerd door Lijst Groen Noordenveld. Deze vorm van terreur accepteren we niet meer."Lijst Groen Noordenveld kwam via omwonenden te weten dat via grondruil de gehuurde grond van Holman nu van de gemeente is. De politieke partij kaartte de kwestie aan bij burgemeester Klaas Smid, die vervolgens onderzoek deed naar de zaak.Volgens Holman vond de grondruil plaats zonder dat hij hiervan op de hoogte was. "Ik heb geen grond van de gemeente gehuurd, want er was geen overeenkomst. Dus kon ik dit ook niet melden bij gedeputeerde staten," aldus Holman. Ondertussen heeft het raadslid de huur van de grond opgezegd.Lijst Groen Noordenveld reageert kritisch en wil de zaak alsnog in de raad bespreken. "Als je een bedrijf hebt, tegelijk raadslid bent en dan zaken doet met een projectontwikkelaar die nauwe banden heeft met de gemeente, dan moet je extra goed opletten. Zoiets kun je niet afschuiven op: anderen hebben hun zaken niet op orde."Fractievoorzitter van CDA, Gerard Willenborg, reageert verbolgen. "Als de raad moet bepalen of Holman inderdaad integer heeft gehandeld, krijg je een soort heksenjacht of inquisitie." Ook vergelijkt hij de partij met farizeeërs. "Emoties tellen niet, we hebben een regel gevonden in de wet en die willen we uitgevoerd zien. Ook als het goed afloopt, moet het nog wel in de openbaarheid. Daarmee tart je het gevoel van hoe we met elkaar samenleven in dit land."Het is niet de eerste keer dat LGN de integriteit van een raadslid in twijfel trekt. Zo betichtte de partij vorig jaar burgemeester Hans van der Laan van niet integer handelen. Dit maakte dat de rest van de raad een motie van droefenis indiende voor de politieke partij. In 2014 had de partij bovendien een voorstel om de integriteit van wethouders en raadsleden te laten onderzoeken door een extern bureau.