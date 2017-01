Huis in Emmen brandt tot de grond toe af

Het huis was niet meer te redden (foto: persbureau Meter)

EMMEN - Er woedde vanochtend een flinke brand in een woonhuis aan de Angelsloërstraat in Emmen. Het huis stond toen de brandweer aankwam al in lichterlaaie.

De bewoonster van het pand was niet aanwezig toen de brand uitbrak. De brandweer heeft groot ingezet om het vuur gedoofd te krijgen, maar het huis was niet meer te redden en brandde tot de grond toe af.



Een naastgelegen woning liep rook-, hitte- en waterschade op, maar kon worden behouden.



Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.