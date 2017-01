'De tijdslimiet halen, wordt een uitdaging'

Henk Willems schaatst de alternatieve Elfstedentocht (foto: Henk Willems)

BEILEN - Schaatsen op natuurijs. Waarschijnlijk is vandaag voorlopig de laatste dag dat dit kan in Drenthe. Het serieuzere schaatswerk begint vandaag in Oostenrijk, daar wordt op de Weissensee de alternatieve Elfstedentocht verreden.

Een van de fanatieke schaatsers die meedoet is Henk Willems uit Beilen. "Ik ben er helemaal klaar voor, ik heb mijn helm bij me en mijn lichtje op mijn hoofd", zegt hij. "Het is hier dertien graden onder nul en het ijs is tussen de twintig en dertig centimeter dik."



Tijdslimiet

Of Willems de alternatieve tocht binnen de gestelde tijd kan uitrijden is de vraag. "Dat wordt erg spannend. Er is een tijdlimiet van bijna elf uren om twaalf rondjes te rijden. We hebben gemeten dat ik ongeveer een uur voor een rondje nodig heb. Dus ja, dan kun je uitrekenen dat het wel heel lastig wordt. Maar dat noemen we dan een uitdaging!"



Aanmoedigen

Willems is erg enthousiast. "Jarenlang heb ik ertegenaan gehikt en nu toch maar besloten om het te gaan proberen. Ik schaats alleen, niet in een groepje en mijn vrouw zal mij vanaf de kant aanmoedigen."