Commandanten walgen van kritiek op bevrijdingsactie De Punt

DE PUNT - De drie commandanten van de mariniers die in 1977 de Molukse treinkaping bij De Punt beëindigden, vinden de kritiek die de afgelopen jaren op de actie ontstond walgelijk. De beschuldigingen over het executeren van enkele kapers raken volgens hen kant noch wal.

De elitemilitairen zeggen volgens de regels te hebben gehandeld, zo meldt De Telegraaf Ze wijzen op hun geweldsinstructie. Die luidde: gepast gebruik van geweld, aanhouden indien mogelijk, maar bij niet zichtbare overgave uitschakelen."Precies dat hebben we gedaan. Het is vooraf tot in den treure doorgesproken”, zegt de operationeel commandant van de mariniers tegen de krant. "We hebben altijd gezegd: hier gaan slachtoffers bij vallen.”Vorig jaar was er ophef over de acties in De Punt en bij de school in Bovensmilde, die destijds tegelijkertijd gegijzeld werd. Er zou sprake zijn geweest van een bevel tot eliminatie van de kapers. Dit werd door de mariniers zelf tegengesproken.