Blijverslening voor langer thuis wonen in Emmen

De blijverslening is bedoeld om senioren langer thuis te laten wonen (Foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Langer in je eigen huis blijven wonen, dat is de bedoeling van de blijverslening. Oudere inwoners van Emmen kunnen daar in de toekomst gebruik van maken.

De gemeenteraad van Emmen is akkoord met het invoeren van de blijverslening. Ze stelt voor dit jaar 300.000 euro beschikbaar.



Levensloopbestendig

De blijverslening is voornamelijk bedoeld voor ouderen en mensen met een zorgvraag. Bij de gemeente kan er een lening met een lage rente worden afgesloten om zo bijvoorbeeld aanpassingen in huis te maken om te voorkomen dat de bewoner naar een zorginstelling moet.



De raad is positief over de lening, "Maar het moet niet zo zijn dat die de Wmo gaat verdringen", waarschuwt ChristenUnie-fractievoorzitter Hans Huttinga. Hij pleit ervoor dat er goed gekeken moet worden wanneer er gebruik kan worden gemaakt van de blijverslening en wanneer van de Wmo.



Communicatie

Wethouder Jan Bos beaamt dat en zegt dat er geen verdringing zal optreden bij de Wmo. Ook roept de raad op duidelijk aan de inwoners te melden dat ze gebruik kunnen maken van de blijverslening. Bos neemt dat advies ter harte: "Communicatie is het belangrijkste. Mogelijk maken we een folder. Hoe dan ook, als iemand de lening aanvraagt, moet alles meteen duidelijk zijn."

Door: Ronald Oostingh Correctie melden