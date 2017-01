Muzieklijst+informatie Harry's Blues 29 januari 2017

Zondag 22 januari presenteerde The Mississippi Kings haar tweede album tijdens een vrolijke concert in het Grand Café in Zuidlaren. Burgemeester Marcel Thijssen nam het eerste exemplaar in ontvangst. Het is het tweede album van deze Zuidlaarder band die geformeerd is in 2013 op de restanten van verschillende andere bands. Allemaal ervaren muzikanten die vaak ook nog in andere bands spelen. Jumper on the line is de titel van een gevarieerd album met bewerkingen van oude bluesnummers en zelfgeschreven werk. Gasten in de uitzending zijn zanger/gitarist Ronald Schoonveld en mondharmonicaspeler Steven Elings.