Getuige in drankzaak Henk Kuipers verdacht van meineed

Henk Kuipers staat terecht voor drankrijden (foto: archief RTV Drenthe

ASSEN - De getuige die No Surrender-voorman Henk Kuipers vanochtend heeft meegenomen naar de rechtbank, wordt verdacht van meineed.

Kuipers staat terecht voor het rijden met drank op zijn motor in september 2014. Hij beweert niet te hebben gereden. Hij zegt dat de 'sergeant in arms', die verantwoordelijk is voor de veiligheid bij de club, hem naar huis reed en hij achterop zat. De man legde in de rechtszaal een verklaring af om dat te bevestigen.



Liegen

De officier van justitie geloofde het verhaal van de man niet en liet hem aanhouden voor meineed: liegen onder ede. De getuige was net gisteren vrijgekomen in verband met een andere strafzaak.



'Straalbezopen'

Uit de blaastest die Kuipers moest doen toen hij in de bewuste nacht in Emmen werd aangehouden, bleek dat hij ruim 2,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. "Ik was straalbezopen. Toeterzat. Natuurlijk heb ik niet gereden", zei de Klazienavener in de rechtszaal.



Hij was even voor hij moest blazen gevallen met zijn motor. Dat gebeurde bij het voormalige clubhuis in Emmen.



Onderzoek

De rechtszaak tegen Kuipers is nog bezig, hoewel Kuipers zelf inmiddels is vertrokken. Na een korte onderbreking vanwege de aanhouding van de getuige, kwam Kuipers niet terug de zaal in.



Tegen de getuige wordt proces verbaal opgemaakt. Er volgt nog uitgebreider onderzoek tegen hem.