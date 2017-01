Stelling: Teletekst moet blijven

ASSEN - Teletekst is een medium dat al sinds 1980 in Nederland in de lucht is. Begin januari besloot RTV Noord te stoppen met teletekst omdat het niet meer rendabel was. Ook de Belgische VRT en de Engelse BBC schaften het medium af.

De gemeente Delfzijl wil juist dat teletekst behouden blijft. Delfzijl stelt alles in het werk om geld bij elkaar te krijgen zodat Groningers het nieuws weer kunnen lezen op teletekst. Dit meldt RTV Noord Wat vindt u? Is teletekst niet meer van deze tijd? Of is het een onmisbaar medium en kijkt u nog dagelijks even op pagina 101 voor het laatste nieuws?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we hoe u denkt over het gebruik van een openbaar toilet. Ruim 41 procent van de stemmers houdt het liever drie uur op dan dat hij gebruik maakt van een openbaar toilet. Bijna 59 procent heeft er geen problemen mee om op een openbaar toilet zijn behoefte te doen. In totaal brachten 1.439 mensen hun stem uit.