No Surrender-baas Henk Kuipers krijgt boete voor drankrijden

ASSEN - Een boete van 650 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar. Daartoe heeft de rechter Henk Kuipers zojuist veroordeeld.

De rechter vindt het bewezen dat Kuipers in september 2014 met twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol op zijn motor in Emmen reed.



Kuipers heeft het drankrijden.altijd ontkend. Zijn advocaat liet na het vonnis weten dat hij in hoger beroep gaat.