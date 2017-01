Bijna 6500 handtekeningen tegen uitzetting Wagif

EELDE - Er zijn inmiddels 6462 handtekeningen gezet voor de met uitzetting bedreigde Eeldenaar Wagif Faredzjualev. Dat zijn er bijna duizend meer dan afgelopen zaterdag, toen het eerste deel van de handtekeningen werd aangeboden aan burgemeester Marcel Thijssen van Tynaarlo.

De handtekeningenactie is het initiatief van bezorgde dorpsgenoten die het ondragelijk vinden dat Wagif en zijn gezin mogelijk uit elkaar worden gerukt. Zijn vrouw Gunel en hun twee kinderen Farhad (6) en Leyla (4) hebben de Nederlandse nationaliteit en worden niet uitgezet.Wagif vluchtte vijftien jaar geleden als dienstweigeraar vanuit Azerbeidzjan naar Nederland. Omdat zijn moeder Armeens is, wilde hij niet vechten in het conflict rond Nagorno-Karabach. Als hij wordt teruggestuurd, staat hem minimaal twee jaar cel te wachten.De actie voor Wagif wordt gesteund door burgemeester Thijssen van Tynaarlo. Het is de bedoeling dat de handtekeningen op korte termijn worden aangeboden aan staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Vreemdelingenzaken.