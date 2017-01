Voorhofkerk Angelslo na tien jaar definitief verkocht

Er komt een gezondheidscentrum in de voormalige kerk in Angelslo (foto: Google Streetview)

EMMEN - Het voormalige kerkgebouw de Voorhof en de bijbehorende pastorie in de Emmer wijk Angelslo worden omgebouwd tot gezondheidscentrum.

Het bestuur van de Protestantse Gemeente Emmen heeft ingestemd met de verkoop. Dat betekent dat het pand na tien jaar is verkocht.



Uitgebreide praktijk

Het gezondheidscentrum gaat onder meer onderdak bieden aan een al in de wijk gevestigde huisartsen- en fysiotherapiepraktijk. Ook de apotheek aan de Landschapslaan verhuist mee.



In 2011 werd ook al een poging gedaan een gezondheidscentrum in de kerk te vestigen. Toen zonder succes. De vraagprijs voor het pand was 575.000 euro. Dat bedrag is er niet voor betaald. Hoeveel wel, wil voorzitter Tonnis Bos van het College van Kerkrentmeesters niet zeggen.



Ledendaling

De Protestantse Gemeente Emmen moet kerkgebouwen afstoten omdat het aantal leden blijft dalen. Het begon in de jaren negentig met de Zeihuuv in Emmermeer en de Angeluskerk in Angelslo.



De Zuiderkerk aan de Wilhelminastraat werd omgebouwd tot appartementencomplex. Volgens Bos worden niet nog meer kerkgebouwen verkocht.