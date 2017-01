Toch meer treinen in de spits tussen Assen en Groningen

ASSEN - De zes treinen per uur tussen Assen en Groningen komen er alsnog. Topman Roger van Boxtel van de NS heeft dat gemeld aan de provincie Drenthe.

Van Boxtel was in Assen om met de provincies Drenthe en Groningen te praten. Die hadden een afspraak met regiodirecteur Ineke van Gent gemaakt over twee extra treinen in de spits tussen Assen en Groningen. Maar het hoofdkantoor van de NS veegde die afspraak van tafel. "Het heeft te maken met nieuwe dienstroosters en planningscapaciteit. Soms is het niet anders. Ik heb daar mijn excuses voor aangeboden."Gisteren zei gedeputeerde Henk Brink nog dat de NS het probleem van te weinig treinen in de spits zelf moet oplossen.Het was de bedoeling vanaf 1 mei in de spits twee extra pendeltreinen te laten rijden. Momenteel vertrekken er vier treinen per uur naar Groningen. Dat worden er vanaf 4 september dus alsnog zes. "We gaan er alles aan doen om de verleiding om in die extra treinen te stappen interessant te maken."De extra treinen zijn nodig om forenzen tussen Assen en Groningen er toe te brengen dat ze met de trein reizen. De rondweg rond de stad Groningen gaat op de schop. Dat gaat de nodige files opleveren.De provincie Drenthe is blij met de toezegging. Ze wachten nu af of de toezegging van de NS ook wordt uitgevoerd.