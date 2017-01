Charles Vögele weg uit Nederland

Charles Vögele in Roden (foto: Google Streetview)

ASSEN - Modeketen Charles Vögele gaat weg uit Nederland. Dat heeft het Zwitserse moederbedrijf vandaag bekendgemaakt.

Vögele heeft onder meer winkels in Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Klazienaveen en Roden.



In totaal verliezen ongeveer 700 werknemers, in 95 winkels en op het hoofdkantoor in Breukelen, hun baan. Charles Vögele werd eind vorig jaar overgenomen door het Italiaanse bedrijf Sempione Retail. De nieuwe eigenaar wil zich concentreren op de belangrijkste markten in Europa. Daar horen de Benelux en Duitsland volgens hem niet bij.



De Nederlandse tak van Vögele zocht de afgelopen maanden naar een nieuwe eigenaar voor het bedrijf. Dat lukte niet en dus werd het faillissement aangevraagd.