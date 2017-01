Meppeler wethouder overleeft motie van wantrouwen

De Vos mag blijven (foto: RTV Drenthe/Hielke Meijer)

MEPPEL - Wethouder Koos de Vos (PvdA) van de gemeente Meppel heeft een motie van wantrouwen overleefd. Die was ingediend door de oppositiepartijen Sterk Meppel en D66.

De fracties van deze twee partijen vinden dat de wethouder tekortgeschoten is in het geven van informatie over de voorgenomen verkoop van de Meppeler gemeentewerf.



Deze verkoop staat in een ambtelijke notitie over de samenwerking tussen de gemeenten Meppel en Westerveld op het gebied van gemeentereiniging en andere buitendiensten. In de notitie wordt gesproken over één gezamenlijke gemeentewerf voor beide gemeenten.



De motie van wantrouwen werd door een meerderheid van de raad verworpen.