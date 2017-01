Basisschool Het Sterrenschip wint Drentse onderwijsprijs

Basisschool Het Sterrenschip in Assen (foto: Google Streetview)

ASSEN - Openbare basisschool Het Sterrenschip uit de wijk Kloosterveen in Assen heeft met het project ‘De Middelbare School Dag’ de Drentse Onderwijsprijs gewonnen.

De Middelbare School Dag is bedacht om de overgang voor leerlingen naar de middelbare school soepeler te laten verlopen. De groepen 6, 7 en 8 krijgen daarom ieder jaar één dag les volgens het lesrooster van een middelbare school om ze voor te bereiden.



Ze krijgen ieder uur een ander vak van een andere leerkracht in een ander lokaal, maar wel op hun eigen school.



Gedeputeerde Cees Bijl reikt volgende week vrijdag de prijs uit op de school. Het project dingt nu ook mee naar de Nationale Onderwijsprijs. In maart wordt in Rotterdam de winnaar daarvan bekend gemaakt.