Afgelastingen in amateurvoetbal

Bekijk de lijst met afgelaste duels

VOETBAL - Dit weekend komen alle amateurvoetballers weer in competitieverband in actie. IJs en wederdiende, want op veel voetbalvelden is de vorst nog niet uit de grond en ligt er zelfs nog sneeuw.

Hieronder de lijst met duels die dit weekend al zijn afgelast. Heeft u een aanvulling op deze lijst, laat het ons dan weten via de mail: onzeclub@rtvdrenthe.nl



Afgelastingen zaterdag

Aduard 2000 - DZOH

MSC (zat) - sv Hielpen



Afgelastingen zondag

Achilles 1894 - LAC Frisia



(de lijst wordt regelmatig ververst)

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden