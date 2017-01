Afgelastingen in amateurvoetbal (update)

VOETBAL - Dit weekend komen alle amateurvoetballers weer in competitieverband in actie. IJs en wederdiende, want op veel voetbalvelden is de vorst nog niet uit de grond en ligt er zelfs nog sneeuw.

Hieronder de lijst met duels die dit weekend al zijn afgelast. Heeft u een aanvulling op deze lijst, laat het ons dan weten via de mail: onzeclub@rtvdrenthe.nl



Afgelastingen zaterdag

ACV - SDV Barneveld

Aduard 2000 - DZOH

BSVV - De Lauwers

MSC (zat) - sv Hielpen

Erica'86 - Nieuw Balinge

sc Elim - DESZ

SVN’69 – CSVC

Fit Boys - Rouveen

VVAK - DSZ'16

ZZVV - Hollandscheveld







Afgelastingen zondag

Achilles 1894 - LSC 1890

SVV'04 - Asser Boys

Raptim - Valthermond

Dalen - Sleen

Sellingen - KSC

Valther Boys - WKE'16

Twedo – Musselkanaal

SV Pesse-Old Forward (uitgesteld wegens sterfgeval bij sv Pesse)

DVC'59 - HOC

Steenwijk - Dwingeloo

Zwartemeerse Boys - Weerdinge

Bergum - Nieuw Buinen

SVBC - Protos

Buinen - Roswinkel

Bareveld - BNC

Peize - DTD

ZFC Zuidlaren - SVZ

Weiteveense Boys - VIOS



(de lijst wordt regelmatig ververst)

