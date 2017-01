Jens Dekker niet naar WK veldrijden

VELDRIJDEN - Jens Dekker uit Fluitenberg rijdt komend weekend toch geen WK veldrijden voor beloften in Luxemburg.

Het was de bedoeling dat Dekker gisteren naar Luxemburg zou afreizen, maar sinds afgelopen woensdag is hij niet fit. De 18-jarige Drent heeft al sinds begin september last van een virus, waar hij steeds niet van wist te herstellen. Volgens zijn vader kan er door de rest van het seizoen een streep.Afgelopen weekend leek het beter te gaan met Dekker. Hij maakte z'n rentree met de 26e plaats in de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide. Eerder dit seizoen miste hij ook al het NK veldrijden in Sint-Michielsgestel.