Ondernemend: Het aannemen van personeel blijft spannend

HOOGEVEEN - Kantoorinrichter VEPA uit Hoogeveen probeert voet aan de grond te krijgen in Duitsland. Een proces van lange adem, maar volgens directeur Janwillem de Kam zit er schot in. De Kam vertelt er over in Ondernemend op TV Drenthe.

Janwillem de Kam is één van de gasten in het programma over ondernemen en ondernemers op TV Drenthe. De anderen zijn agrarisch makelaar Jan Krol van Schelhaas Makelaardij en Suzan de Wit van ZZPerfect. Beiden uit Hoogeveen.Bij VEPA in Hoogeveen werken zo'n 140 mensen in een bedrijf van zes voetbalvelden groot. Ze maken kantoorinrichting. Directeur Janwillen de Kam: "We maken alles zelf en importeren geen meubelen. We zijn het 'Made in Holland' gaan noemen toen iedereen naar China ging voor de meubelen. Dat maakt ons bijzonder". VEPA zoekt naar manieren om uit te breiden. Duitsland is een kans.De Kam hoopt op die markt flink te kunnen uitbreiden. "Je moet niet iets aan een Duitser verkopen wat hij beter zelf kan maken. Maar wij doen het net even anders. Dat vinden ze in Duitsland leuk. We hebben nu verschillende dealers waar we een afspraak mee hebben om te kijken of we kunnen uitbreiden."ZZP'er zijn is de laatste jaren in trek. Gewoon voor jezelf werken en zelf bepalen wat je doet. Maar ZZP'er zijn houdt niet op na het werk bij klanten. De boekhouding, vaak een klusje voor de zondag, vraagt ook heel veel tijd. En in die markt springt Suzan de Wit van ZZPerfect. "Ik ben de zondagmiddag van de ZZP'er. Je kan als ZZP'er zelfs je schoenendoos met bonnetjes bij ons leeg gooien. Boekhouding is iets wat ze niet leuk vinden."De Wit heeft haar eerste personeelslid aangenomen. En dat was best een spannend moment. "Ga ik dit echt doen? Ik werkte dag en nacht. Dat kan als beginnende ondernemer. Maar er komt een moment dat het niet meer kan." De Vries wil dat haar idee, ZZPerfect, straks wordt uitgerold als franchise in Nederland.De derde gast is Jan Krol van Schelhaas Makelaardij uit Hoogeveen. Hij is gespecialiseerd in onroerend goed in de agrarische sector. Een sector die het moeilijk heeft. Er zijn nog wel opvolgers, maar zo'n dertig procent van de boeren zal de komende tien jaar stoppen.De grond is volgens Krol goed te verkopen, maar de stallen en het woonhuis is een probleem. "Vroeger verkochten we die veel aan paardenliefhebbers, maar de crisis gooide roet in het eten. We hebben nu te maken met ZZP'ers die wel iets willen met leegstaande boerderijen. Maar dan heb je te maken met regelgeving en gemeenten die hier geen toestemming voor willen geven. Dan is het lastig om ze te verkopen."