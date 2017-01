Gewapende militairen zoeken militieleider in Rolde

Gewapende militairen oefenen in Rolde (foto: Jeroen Kelderman / RTV Drenthe)

ROLDE - Gewapende militairen oefenden vandaag in het centrum van Rolde, als voorbereiding op een mogelijke uitzending naar Mali.

Zo'n twintig militairen van 104 Verkenningseskadron in 't Harde spraken op de markt en in het centrum met allerlei voorbijgangers. "Mijn eenheid probeert door gesprekken met de bevolking te achterhalen wat er eigenlijk aan de hand is in het gebied", vertelt commandant Maarten Alderden.



Schrikken

"Het was even schrikken", grapt marktkoopman Ko ter Veen. "Een grote jeep en een groot voertuig die binnen kwamen denderen in Rolde." De voertuigen stonden geparkeerd aan de Zuides, vlakbij ontmoetingscentrum en sporthal Boerhoorn. Een groep van negen militairen maakte daar vandaan een ronde door het dorp.



Militieleider

De inlichtingen eenheid moet in het dorp op zoek naar een militieleider die zich op de markt bevindt. "De eenheid moet zelf uitvinden wie dat is", aldus commandant Alderden. De militieleider en zijn lijfwacht worden vandaag gespeeld door leden van de studentenweerbaarheid uit Leiden.



Bevolking

De inwoners van Rolde hebben geen idee waar de militairen naar op zoek zijn. "Je wilt als inlichtingen eenheid natuurlijk niet aan de grote klok hangen waar je mee bezig bent", zegt de commandant. Het oefenen in een dorp als Rolde maakt de oefening voor de mannen uit 't Harde erg realistisch. "Je weet van tevoren niet hoe de mensen op je gaan reageren", zegt luitenant Bas. "De mensen zijn heel open en vertellen ons van alles over het dorp."



Informatie

Het verzamelen en analyseren van informatie is een van de taken van het Nederlandse leger in Mali. "Een oefening als dit is essentieel om de jongens de vaardigheden bij te brengen die ze straks nodig hebben", zegt Alderden.



Gesprek

De militieleider wordt uiteindelijk aangetroffen bij de kaasboer en meegenomen naar een café voor een goed gesprek. Als de militairen het gesprek hebben afgerond, vertrekken ze weer naar hun voertuigen en rijden terug naar hun basis.

Door: Jeroen Kelderman