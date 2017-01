Hanzehogeschool wil miljoenenproject van failliet Incas3 overnemen

ASSEN - De Hanzehogeschool wil een miljoenenproject van het failliete sensorinstituut Incas3 in Assen overnemen. Dat zegt voorzitter Henk Pijlman van het College van Bestuur van de opleiding.

Het gaat om een innovatief project voor zo'n honderd mkb-bedrijven in Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Vorig jaar kreeg dit project 'ID3AS' bijna 10 miljoen euro toegekend van het Europese subsidieprogramma INTERREG.De Hanzehogeschool wil het Incas3-project samen met de Stenden Hogeschool en de Hochschule Osnabrück oppakken. De Hochschule Osnabrück was ook al partner van Incas3 dat eind vorig jaar failliet ging.Sensortechnologie is het sleutelwoord in dit project. De toepassing moet uiteindelijk zorgen voor innovatieve producten en diensten bij het midden- en kleinbedrijf. Het mkb in de regio moet daardoor een boost krijgen, en de concurrentiepositie versterken.Incas3 was vorig jaar al druk met de voorbereidingen voor dit sensorproject, maar ging failliet omdat het bedrijf al veel kosten had gemaakt, terwijl het voorschot op de Europese miljoenensubsidie uitbleef. De provincie Drenthe en de gemeente Assen verstrekten nog wel een lening van 120.000 euro als noodoplossing , maar dat redde het instituut niet.Dat de Hanzehogeschool nu de rol van Incas3 wil overnemen, heeft te maken met de hbo-opleiding sensortechniek die ze in Assen heeft. Volgens voorzitter Pijlman is het project een mooie kans voor de onderwijsinstellingen. "Je wilt de kleine ondernemer helpen om te vernieuwen, en daar kan sensortechnologie een enorme bijdrage aan leveren", aldus Pijlman.De Hanzehogeschool hoopt op korte termijn duidelijkheid te hebben, of ze het project van het failliete Incas3 kan overnemen. Curator Peter Sluyter, die het faillissement van Incas3 afhandelt, kan nog niet zeggen of dat ook kan. Daarvoor moet hij dieper het dossier in. "Al die projecten waarmee het sensorinstituut zich bezighield moet ik nog doorspitten, en deze is in het Duits. Dat maakt het niet makkelijker", sluit Sluyter.