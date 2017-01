'Stone Ride is een Drentse uitvoering van Parijs-Roubaix'

ASSEN - Drenthe heeft er in het voorjaar een wielertocht voor recreanten bij. De Stone Ride voert op zondag 9 april door de provincie.

Onderdeel van de toertocht is onder meer 20 kilometer fietsen op Drentse kasseienstroken.Volgens Herman Hollanders van organisator NL Tour Rides is de tocht een soort Drentse uitvoering van de Franse wielerklassieker Parijs-Roubaix. "Wij vonden het wel een leuke uitdaging om het in mooie Drenthe een route te laten rijden over de kasseien. Zogenaamde flinten, welteverstaan. Het is voor de diehards", stelt Hollanders. "Als je 160 kilometer moet rijden, waarvan 20 kilometer op kasseien, moet je wel een goed getraind lijf hebben.""We hebben wel moeten zoeken naar de kasseienstroken, want die staan niet in een boekje of zo. In het mooie Exloo bijvoorbeeld loopt een lange kasseienroute van ruim drie kilometer lang. In Odoorn hebben we ook een weg gevonden. De Steenhopperweg. Zo zijn er een aantal stroken in Drenthe die geschikt zijn voor deze tocht", vertelt Hollanders.De Stone Ride kent, naast de 160 kilometertocht, nog twee afstanden: 80 en 110 kilometer. Alle afstanden starten en eindigen op de Wielerbaan in Assen. Net als bij Parijs-Roubaix, die op dezelfde dag wordt verreden, finishen de deelnemers dus bij een echt Velodrome.De eerste inschrijvingen zijn inmiddels binnen. De organisatie rekent op vijfhonderd tot duizend inschrijvingen. De toertocht in Assen maakt deel uit van NL Tour Rides, een toertochtenkalender voor recreatieve, geoefende en fanatieke toerwielrenners. Wielerliefhebbers kunnen zich op de website van Stone Ride tot 5 april inschrijven.