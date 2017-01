Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Wilt u er dit weekend op uit, maar heeft u nog geen plannen? Er is natuurlijk genoeg te beleven in Drenthe. Onze redactie zet een aantal tips voor u op een rijtje.

Op zaterdag 28 januari 2017 organiseert voetbalvereniging Asser Boys een bijzondere wandeltocht door het Drentsche Aa gebied. Tijdens de bewegwijzerde wandeltocht over verharde en onverharde wegen kan iedereen zien dat dit gebied ook in de winterperiode prachtig is.Iedereen die nieuwsgierig is naar zijn herkomst, kan op zaterdag 28 januari terecht in het Drents Archief voor de Dag van de Drentse familiegeschiedenis . Bezoekers kunnen inspiratie opdoen, krijgen tips van ervaren onderzoekers of kunnen gewoon een leuke dag beleven. En ook in het kader van de Dag van de Drentse familiegeschiedenis geeft Mary Ritsema, auteur van het boek een lunchlezing op zaterdag bij Kunstplaza Schurer op de bovenste etage van Warenhuis Vanderveen in Assen.Het harmonieorkest van Apollo haar winterconcert in de protestantse kerk IJhorst - de Wijk. Tijdens dit concert zal de Nederlandse première van Salamander Symfonie van Jacob de Haan ten gehoren gebracht worden. De Haan zal deze avond ook zelf aanwezig zijn om een aantal stukken te dirigeren.Zaterdag is de laatste dag van de beurs Bouwplan, Thuis in Wonen , die sinds donderdag in de TT Hall te vinden is. Naast de nieuwste trends op het gebied van wonen en bouwen, worden er ook nieuwbouwprojecten en bouwkavels gepresenteerd.Mezzosopraan Leonore van Sloten en luitist Arjen Verhage brengen zaterdagavond het liederenprogramma “ De Ster van Huygens ” in Zael in Meppel. Zij stonden eerder op de Wallace Collection in Londen en het Festival Oude Muziek in Utrecht. Van Sloten zingt over de liefde tussen Constantijn Huygens en Suzanna van Baerle tijdens de Gouden Eeuw.Het hele weekend is het tijd voor de Nationale Tuinvogeltelling . De vogelbescherming brengt op die manier in kaart hoe het met de vogelsoorten in Nederland gaat. Heeft u geen zin om thuis voor het raam te zitten? Dan kunt u ook naar het bezoekerscentrum bij het Dwingelderveld komen. Gidsen van Natuurmonumenten staan klaar om samen met bezoekers te speuren naar de tuinvogels. Tussen 12.00 en 15.00 uur is iedereen van harte welkom om mee te tellen.Een middag lekker dansen. Dat kan in Schouwburg Ogterop op zondag vanaf 14.30 uur. De Danssalon is in de foyer van Schouwburg Ogterop en wordt muzikaal begeleid door de band Del Norte die muziek uit diverse windstreken speelt. De Danssalon wordt voorafgegaan door een korte theatrale dansvoorstelling van de Gouden Dansers van Schouwburg Ogterop.De PvdA Hoogeveen organiseert zondagochtend om 10.30 uur een zogenoemde ' snertwandeling '. Na een tocht van ruim een uur over het Nationaal Park Dwingelderveld, staat er een bord erwtensoep klaar voor de wandelaars. De organisatie raadt deelnemers aan hun laarzen niet te vergeten. De groep vertrekt vanaf de parkeerplaats van Happy Grill in Pesse.Whiskey liefhebbers, opgelet! Een slijterij en een aantal kroegen in Hoogeveen organiseert zondag voor de tweede keer de Highmore Whiskey Walk . Bij slijterij Dikkers, De Lijst, Deksels, Degust en de Majesteit kunnen mensen allerlei speciale whiskey's proeven, met een hapje erbij. Let op: je moet je van tevoren opgeven.De Muziekkamer Assen organiseert, in samenwerking met Theater De Nieuwe Kolk, op zondag om 14.00 uur een concert door drie jonge musici . Dineke Krol (trompet), Camille Buitenhuis (viool) en Dirk Overbeek (accordeon) wonnen het recent gehouden Prinses Christina Concours. De jonge musici spelen muziek van beroemde componisten als Bach, Scarlatti, Vieuxtemps en Tchaikovsky.In het kader van de tentoonstelling ‘Het Enige Kasteel van Drenthe’ wordt er zondag door het Stedelijk Museum Coevorden een rondleiding gegeven. Onder begeleiding van een ervaren en enthousiaste gids leert u meer over de geschiedenis van het kasteel. In Coevorden staat namelijk het enige kasteel dat vandaag de dag nog te vinden is in de provincie Drenthe.En bij restaurant De Loohoeve in Schoonhoven schuift burgemeester Erik van Oosterhout aan bij het diner. Binnenkort neemt hij afscheid van Aa en Hunze en wordt hij burgemeester in Emmen. De burgemeester vertelt over de ruim 9 jaar dat hij burgemeester van Aa en Hunze was en over zijn benoeming in de gemeente Emmen. De gasten krijgen een vijfgangendiner en eten aan grotere tafels samen met de andere gasten. De ontvangst is vanaf 18.30 uur. Met de opbrengst wordt een goed doel gesteund.