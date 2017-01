Meterkast zorgt voor revolutie in huizenbouw

Meterkasten op een kale fundering in park Diepstroeten Uitvoerder Erik Aikes: "Dit is het ei van Columbus."

Assen - Bouwbedrijf Van Wijnen Noord heeft met succes geëxperimenteerd met de plaatsing van meterkasten aan het begin van het bouwproces. Dat gebeurt bij de huizenbouw op park Diepstroeten. Normaal gesproken is de meterkast juist het sluitstuk van de bouw.

Gas, water en licht eerst

Aanvankelijk staat de meterkast door de nieuwe werkwijze op een kale fundering. NUTS-bedrijven gaan dan direct gas, water en licht aanleggen. Het huis bouwt Van Wijnen vervolgens om de meterkast heen.



Uitvoerder Erik Aikes: "Die prefab meterkast staat direct op de goede plaats. Tijdens de bouwfase is dat een gek gezicht als alleen die meterkast er nog maar staat."



Veel voordelen

Het experiment is het bouwbedrijf goed bevallen. Aikes: "Voor ons is het een groot voordeel dat we het stroom en water dat we tijdens de bouw gebruiken al heel snel uit die meterkast kunnen halen. Dat scheelt ons een bouwaansluiting en de huur daarvan."



Voordeel voor de NUTS-bedrijven is dat er niets is dat het invoeren van hun leidingen in de weg kan staan. Juist dat is vaak een probleem bij de plaatsing van een meterkast achteraf.



Kwaliteit door verwarming

Het bouwbedrijf kan nu in een vroeg stadium al de verwarming aanzetten in het huis. "De radiatoren hangen we al op voordat de vloer gelegd wordt", zegt Aikes. In de winter is dat prettig. Aikes: "Het bevordert ook de kwaliteit van het vakwerk en het stucwerk en het tegelwerk."



Geen kou en vocht

Bouwvakkers en installateurs lopen bij het afwerken van de woning ook geen koude handen op. En het vocht is uit de woning als het pand wordt opgelverd.



Ei van Columbus?

Volgens Aikes zou de nieuwe werkwijze best wel eens eerder bedacht kunnen zijn. Maar voor zover bekend is er niet eerder in deze volgorde gewerkt. In de bouwwereld is er veel belangstelling voor de kleine revolutie die het voorop plaatsen van de meterkast veroorzaakt.



De prefab-meterkasten moeten bestand zijn tegen de weerselementen. Bij timmerfabriek De Verbinding in Groningen worden ze volgens de voorschriften geproduceerd door dove mensen. Na de eerste order van 50 stuks, staat er inmiddels een order voor nog eens 100 klaar, zo meldt Van Wijnen.

Door: Hielke Meijer