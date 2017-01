Bibliotheek Emmen wil snel duidelijkheid over verhuizing

EMMEN - De bibliotheek in Emmen wil snel van de gemeente weten of het moet verhuizen. Mogelijk ruilt de bieb van plaats met winkels die op dit moment aan de Westerstraat in Emmen zitten.

Bibliotheek-directeur Marchien Brons wil snel duidelijkheid, omdat ze anders plannen heeft voor de huidige locatie.Brons staat open voor het idee, maar heeft wel op- en aanmerkingen over de mogelijke nieuwe locatie van de bibliotheek. "We willen niet ergens achteraf zitten, we moeten juist zichtbaar blijven." Het grote voordeel van de nieuwe locatie aan de Westerstraat is dat de bibliotheek gelijkvloers wordt. Een nadeel is volgens Brons de toegang: "Wat ik nu zie, is een tamelijk nauw straatje ernaar toe. Dat is niet ideaal."Brons is momenteel druk bezig met het opnieuw inrichten van de bibliotheek op de huidige locatie. "Daar zijn wij vorig jaar mee gestart. Zo wordt de collectie kleiner, geven we meer trainingen op digitaal gebied, is er een Taalpunt en hebben we de Kunstbeweging erbij die groeiende is. Dus we moeten met dit gebouw aan de slag", licht Brons toe.De mogelijke verhuizing van onder andere Op=Op, Intersport, Schuurman Schoenen en de Action van de Westerstraat naar de vier verdiepingen van de bibliotheek heeft te maken met een nieuwe centrumvisie waar de gemeente aan werkt. Dit plan om Emmen opnieuw in te richten is bedoeld om het centrum compacter te maken.Interessant is het feit dat winkels die mogelijk gaan verhuizen, er pas enkele jaren zitten en dus misschien nu al moeten verplaatsen. "Dat is een kwestie van verschil tussen plannen maken en uitvoeren", vertelt Jan Dirk Huising. Hij is voorzitter van de ondernemersvereniging Emmen Vlinderstad. Volgens Huising ging de gemeente bij de vorige plannen er nog vanuit dat het zou groeien."Maar dat is niet meer aan de orde. Op het moment dat je plannen maakt en je zegt vervolgens dat het niet meer nodig is, daar zit een tijd tussen. Toentertijd dachten ondernemers en gemeente dat het een leuk plan was, maar de tijd heeft ons achterhaald en het is mooi dat we nu alsnog aan de noodrem kunnen trekken."En dus is de gemeente druk bezig met een nieuwe centrumvisie waarbij compactheid een kernwoord is. De gemeente krijgt hierbij hulp van de provincie. Onlangs maakte die bekend dat verschillende gemeenten geld krijgen om de leegstand tegen te gaan. Huising waarschuwt de gemeente wel dat het niet alleen moet investeren in de Westerstraat.Huising vindt dat er ook gekeken moet worden naar de zogenoemde aanloopstraten. De straten richting het centrum waar nu ook nog winkels zitten. "De kunst is om ze nieuw perspectief te bieden. Uiteindelijk zit daar vastgoed achter met eigenaren die ook hun boterham willen verdienen." Volgens Huising moet er goed gekeken worden welke nieuwe functies deze gebouwen kunnen krijgen wanneer de winkels naar de kern van het centrum verhuizen.Om verpaupering in de Westerstraat tegen te gaan bouwt projectontwikkelaar Peter van Dijk over ruim een jaar 24 nieuwe appartementen tegenover de plek waar nu de winkels nog zitten. Of het uiteindelijk de bibliotheek is die daar 24 nieuwe buren krijgt is nog even afwachten. Bibliotheek-directeur Brons gaat zo snel mogelijk in gesprek met de gemeente.De nieuwe centrumvisie wordt dit voorjaar gepresenteerd.