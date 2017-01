COA: azc Oranje dicht volgens planning

Vanaf 1 oktober 2017 heeft Oranje geen azc meer (foto: archief RTV Drenthe)

ORANJE - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bevestigt dat het asielzoekerscentrum in Oranje dicht gaat als het contract afloopt op 1 oktober 2017.

Het COA zal geen verzoek neerleggen bij de gemeente Midden-Drenthe voor het langer open houden van het asielzoekerscentrum. "Wij houden ons aan het contract," zegt woordvoerder Alet Bouwmeester. "We hebben een redelijke buffer."



Bedden onbezet

Volgens de afspraken tussen het COA en de gemeente Midden-Drenthe wonen er maximaal 700 asielzoekers in azc Oranje. Momenteel ligt het aantal bewoners van het asielzoekerscentrum op ongeveer 400.



Gisteren bleek uit een leefbaarheidsonderzoek onder de inwoners van Oranje dat 30 procent voorstander is van voortzetting van het azc. Een kleine meerderheid van 43 procent wil dat er weer een bedrijf komt dat iets in de recreatiesector doet. En 35 procent ziet liever dat er een natuurgebied wordt ontwikkeld.



Nieuwe opvangplaatsen erbij

Met de sluiting van het azc in Oranje komen 700 opvangplaatsen te vervallen, maar binnen enkele weken komen er in de provincie weer 500 opvangplaatsen bij. Dan opent het asielzoekerscentrum in Assen, dat plaats biedt aan 1000 asielzoekers. De tijdelijke opvang met 500 bedden in die plaats wordt gesloten.



Onduidelijkheid Oosterhesselen blijft

Het COA heeft nog steeds geen brief gestuurd aan de gemeente Coevorden met een definitief besluit dat het geplande azc in Oosterhesselen van de baan is. "We zijn nog steeds in gesprek met de eigenaar. Ook over de financiën," aldus Bouwmeester. Ze verwacht dat daar binnenkort meer duidelijkheid over komt.