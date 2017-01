Man uit Beilen schaatste alternatieve Elfstedentocht: De rug voel je wel hoor!

BEILEN - Henk Willems uit Beilen heeft vandaag de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk verreden.

Willems heeft uiteindelijk 150 kilometer geschaatst op het bergmeer dat twaalf kilometer lang is. Vanochtend hield hij er al rekening mee dat hij de tocht niet binnen de tijd kon uitrijden. "Er is een tijdslimiet van bijna elf uren om twaalf rondjes te rijden. Ik doe ongeveer een uur per rondje", vertelde hij vanochtend."Ik heb niet de volledige 200 kilometer uitgeschaatst. Bij 150 kilometer heb ik gedacht: dit vind ik ver genoeg. Ik zag tegen de laatste ronde op en ik zou het ook niet gehaald hebben in tijd. Ik zou dan heel hard moeten schaatsen voor mijn doen om toch op tijd binnen te zijn. Dat vind ik jammer, want ik zou mij dan het snot voor de ogen schaatsen. Dan geniet ik ook niet van de bergen, van de sneeuw, van het ijs en van de andere mensen", vertelt Willems na afloop van de alternatieve Elfstedentocht.Willems heeft van de tocht genoten. "Het was geweldig. Het was heel mooi weer. De zon scheen vandaag. Het ijs was dik en er zaten veel scheuren in. Je moest goed uitkijken waar je schaatste en dat was vermoeiend. Verder zag het er heel mooi uit met de bergen en er hangt een mooie Nederlandse sfeer. Het is helemaal Nederlands. Er zijn heel veel mensen uit het Noorden en dus ook uit Drenthe."Zijn vrouw, Nienke, is meegereisd naar Oostenrijk om voor haar man te zorgen na afloop. "Nienke zorgt ervoor dat ik weer eten krijg en dat de spieren gemasseerd worden. De rug voel je wel hoor, na zo'n tocht", zegt Willems.