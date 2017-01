Meepraten in Cassata: Alle nieuwkomers met de kamerverkiezingen voegen niets toe

ASSEN - Alle nieuwe partijen voor de komende Kamerverkiezingen in maart voegen niets toe. Dat is de stelling morgenmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Zo'n tachtig partijen hebben zich gemeld voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, en dat is meer dan ooit.De officiële kandidaatstelling is komende maandag en dan zal ook blijken hoeveel partijen er definitief meedoen op 15 maart. Maar veel mensen zijn nu al in verwarring over al die verschillende partijen.Tijdens de vorige verkiezingen in 2012 deden er 21 partijen mee, waarvan er uiteindelijk elf in de Tweede Kamer kwamen. Maar meerdere Kamerfracties kregen de afgelopen periode te maken met onderling geruzie en afsplitsingen, waardoor de Tweede Kamer nu 17 fracties telt.Eén daarvan is PvdA'er Jacques Monasch. Die gaat de komende verkiezingen meedoen met de partij Nieuwe Wegen. Op de kandidatenlijst staan twee Meppelers, Kees van Leeuwen (nummer 7) en Erik van Eldik (nummer 18).Verder zijn er de partijen DENK van twee ex-PvdA'ers, VoorNederland (VNL), Geen Peil, Forum voor Democratie en de Ondernemerspartij van ex-PVV'er Hero Brinkman, waarvoor twee Assenaren op de kandidatenlijst staan.Deze partijen doen zeker mee aan de kamerverkiezingen. En daar zullen straks nog veel meer bijkomen. Maar de grote vraag is wat ze precies toevoegen. Spelen ze niet stuk voor stuk in op de onvrede onder de burgers, naar wie niet genoeg geluisterd wordt? Zijn er wel verschillen, of is het één pot nat?In Cassata is de komende weken aandacht voor aan aantal van die nieuwkomers, met ook Drentse kandidaten op de lijst. Morgenmiddag is Meppeler Erik van Eldik van Nieuwe Wegen te gast. Voor wie en wat staat deze partij?De stelling waarover u kunt meepraten in Cassata luidt:U kunt reageren via Facebook of twitter @rtvdrenthe