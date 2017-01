TNO en Goudappel zijn schuldeisers van Sensor City

ASSEN - Onderzoeksinstituut TNO en de Goudappel Groep in Deventer zijn twee van de schuldeisers van Sensor City in Assen.

Dat bevestigt voorzitter Rob Goossens van de Raad van Toezicht van Sensor City.Gisteren werd bekend dat er beslag is gelegd op alle bezittingen van het sensorbedrijf. Daaronder valt ook het meetnetwerk van sensoren, dat in Assen de verkeersregelinstallaties aanstuurt en de toegang tot de parkeergarages.TNO was als kennisinstituut ondermeer nauw betrokken bij het mobiliteitsproject Sensor City Mobility, een verkeersmanagementsysteem waarvoor het uitgebreide sensornetwerk in de provinciehoofdstad gebruikt werd. Bij 150 Assenaren werden hiervoor kastjes in de auto ingebouwd. Daarmee konden ze opstoppingen mijden.Dit project was financieel nog niet afgerond, omdat er nog subsidiegeld moet binnenkomen bij het sensorbedrijf. TNO moet daar ook van betaald worden. Ook de Goudappel Groep was bij dit project betrokken.De schuldeisers hebben beslag laten leggen, omdat er al een tekort is van 800.000 euro bij Sensor City. Het instituut zit dicht tegen een faillissement aan, maar volgens voorzitter Goossens is de hoop gevestigd op de gemeente Assen, waar een reddingsplan is ingediend.