Ondernemend: 'Doe mij maar een overall'

HOOGEVEEN - Wat is er spannender dan halverwege je carrière een rigoureuze switch te maken? Geert Komduur uit Hoogeveen deed dat. Hij ruilde zijn pak in voor een overall.

Komduur werkte jarenlang als financieel adviseur bij een bank. Een leuke baan. Totdat hij in 2010 als reservist werd uitgezonden door Defensie naar Afghanistan. Die reis veranderde alles.Geert Komduur: "Ik kwam daar in de woestijn in aanraking met veel ongedierte. Toen ik weer terug kwam op de bank was het crisis. Klanten werden steeds minder belangrijk. Ik heb studies gevolgd en ben in de ongediertebestrijding terechtgekomen."Sindsdien is hij op pad om ongedierte te bestrijden. "Vroeger liep ik in driedelig pak en zat ik achter het bureau. Nu als ongediertebestrijder heb ik overall en laarzen aan en zit ik op een mestbult. Dat is toch de prachtigste werk van de wereld!"De reportage over Geert Komduur is te zien in het TV Drenthe programma Ondernemend. Een samenwerking van Boom Uitgevers en RTV Drenthe. Ondernemend is op tv om 10.00 uur, 13.00 uur, 16.00 uur en 22.00 uur.