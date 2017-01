Nuis verslaat rivaal en wint goud op 1500 meter in Berlijn

SCHAATSEN - Kjeld Nuis uit Emmen heeft vandaag tijdens de wereldbeker schaatsen in Berlijn de 1500 meter gewonnen.

De 27-jarige rijder van Team LottoNL-Jumbo won in een tijd van 1.45,94. Zijn rivaal, de Rus Denis Joeskov, eindigde als tweede in 1.46,03. De Nieuw-Zeelander Peter Michael pakte brons in 1.46,87.Voor Nuis was het zijn tweede wereldbekerzege op deze afstand in dit seizoen. Bij de vierde wereldbeker vorige maand in Heerenveen was hij eveneens de snelste op de 1500 meter. De Zuid-Hollander steeg in de tussenstand naar de tweede plek achter de nieuwe leider Joeskov.Nuis kon een succesje in de aanloop naar de WK afstanden, begin februari in Zuid-Korea, goed gebruiken. Hij verloor eind december bij de NK afstanden zijn titel zowel op de 1000 meter als 1500 meter. Ook bij het EK sprint begin deze maand in Heerenveen moest hij in de eindstand achter Verbij genoegen nemen met zilver."Ik heb het gevoel weer te pakken, deze overwinning kwam vrij gemakkelijk en daar ben ik blij om'", zei Nuis tegenover de NOS. "Ik heb technisch gewoon goed geschaatst, er waren geen haperingen. Maar over twee weken moet het in Zuid-Korea echt gebeuren. Dat ik hier win, is mooi meegenomen. Het is een tikkie dat ik uitdeel aan met name Joeskov."