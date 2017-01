Weer averij voor FC Emmen: 1-1 tegen Jong PSV

FC Emmen kwam ook niet langs Jong PSV

VOETBAL - FC Emmen wist ook de derde wedstrijd in 2017 niet te winnen. Tegen Jong PSV kwam de Drentse ploeg niet verder dan 1-1.

Pablo Rosario zorgde in de 58e minuut voor de 0-1. Uit een counter lette niemand bij FC Emmen op de PSV-verdediger.



Wie anders dan Cas Peters zorgde voor de gelijkmaker. De topschutter van FC Emmen scoorde twintig minuten voor tijd op zeer fraaie wijze zijn negende goal van het seizoen.



Op het moment van de gelijkmaker stond Jong PSV net met 0 man na de directe rode kaart voor invaller Gianluca Scamacca wegens natrappen.



FC Emmen blijft door het gelijke spel 13e in de Jupiler League. Het verschil met nummer 11 (de ploeg die zoals het nu lijkt play-offs gaat spelen: RKC) is vier punten.