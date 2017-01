FC Emmen denkt naast Zeefuik ook aan Cambuur-spits

VOETBAL - FC Emmen heeft nog tot dinsdagnacht om de selectie te versterken. De Drentse club richt al haar pijlen op een aanvallende kracht. Belangrijkste gegadigde lijkt Genéro Zeefuik te zijn, maar er is nog een interessant optie.

Michiel Hemmen mag namelijk van zijn huidige club Cambuur tussentijds verkassen. De spits, die dit seizoen mede door blessures, kwam tot nu toe pas acht keer in actie voor de club uit Leeuwarden.De 29-jarige Hemmen is net als Zeefuik een 'oude' bekende van Lukkien. De trainer van FC Emmen was assistent-trainer bij Veendam toen Hemmen van 2008 tot 2010 onder contract stond bij de Groninger club. Zeefuik maakte Lukkien mee als assistent-trainer van FC Groningen en als coach bij de beloften van 2012 tot 2014.Genéro Zeefuik houdt inmiddels al twee weken zijn conditie op peil bij de Drentse profclub. De spits, die in de winterstop zijn contract liet ontbinden bij de Turkse club Balikespor, liet tot nu toe nog niets los over zijn toekomstplannen. Bij FC Emmen, zo liet Lukkien al doorschemeren, vindt Zeefuik het plezier in voetballen weer terug. "Ik merk dat het hem bevalt hier. De lach is terug en hij heeft lol op de training. Of Zeefuik interessant voor ons is? Dat zeker, maar of het ook zover komt is afwachten."De twijfel of Zeefuik open staat voor een paar maanden Jupiler League-voetbal bij FC Emmen is er nog steeds, al was Lukkien na afloop van het duel tegen Jong PSV duidelijker dan de dagen ervoor. "Ik hoop op Genéro Zeefuik, maar weet niet hoe groot de kans is."Het vervelende voor FC Emmen is dat Zeefuik niet voor 1 februari hoeft te beslissen. Vanwege zijn contractloze status is hij ook na 1 februari door clubs op te halen. Voor Hemmen ligt dat anders. Als Emmen voor Hemmen gaat, dan zal het voor dinsdagnacht rond moeten zijn.Scorend vermogen heeft zowel Zeefuik als Hemmen, al is het gemiddelde van Hemmen hoger. De 29-jarige oud-spits van achtereenvolgens FC Volendam, Veendam, AGOVV, Westerlo, Cambuur, BK Häcken en Excelsior scoorde in 212 officiële wedsrijden 70 keer. De 26-jarige Zeefuik kwam voor PSV, Omniworld (nu Almere City FC), FC Dordrecht, PSV, NEC, FC Groningen, Heart of Midlothian en Balikesirspor in 209 duels tot 58 treffers. De financiën zullen naar alle waarschijnlijkheid van doorslaggevend belang zijn. Zeefuik, die naar verwachting niet langer zal tekenen dan de rest van dit seizoen, is vanzelfsprekend alleen een kostenpost voor FC Emmen. Met Hemmen is wellicht een contract voor de duur van anderhalf jaar mogelijk. Maar voor zowel Zeefuik als Hemmen geldt dat ze zichzelf terug gaan verdienen door veel te scoren en FC Emmen aan de play-offs te helpen. Het mes moet aan twee kanten snijden.