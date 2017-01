Auto te water bij Drents Museum

De auto belandde in het water (foto: Persbureau Meter)

Het ongeluk gebeurde bij de gracht van het Drents Museum. De bestuurder van de auto werd aangehouden omdat hij te veel had gedronken.Volgens de politie had de man dusdanig veel alcohol op, dat zijn rijbewijs is ingevorderd.