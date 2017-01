Brandweer in actie in Pesse

Een buurman ontdekte de brand en waarschuwde de brandweer (foto: Persbureau Meter) Het vuur was snel onder controle (foto: Persbureau Meter)

PESSE - In een aanbouw van een woning aan de Warreveen in Pesse is vannacht brand uitgebroken. Een buurman werd wakker van geknetter en ontdekte de brand.

De buurman alarmeerde de brandweer en wekte de bewoners van het pand, waardoor erger werd voorkomen. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar er is wel forse schade ontstaan.



De oorzaak van de brand is nog onbekend en wordt onderzocht.