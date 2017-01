Politie deelt 'witte voetjes' uit na inbraken Rolde

ROLDE - De politie deelde gisteravond zogeheten witte voetjes uit in Rolde, nadat er afgelopen week verschillende woninginbraken zijn gepleegd.

De voetjes zijn bedoeld om mensen alert te maken en te waarschuwen. "Deze schoenafdruk had van een insluiper kunnen zijn. Als u uw huis verlaat of even niet kunt opletten: sluit ramen en deuren", zo staat er op de papieren voetafdruk vermeld.Afgelopen week is er op verschillende plaatsen in Rolde ingebroken, zo meldt de politie Noord-Drenthe. Ook waren er mislukte pogingen tot inbraak in het dorp.